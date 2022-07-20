Оружие НАТО стало кошмаром для ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Capt. Angelo Mejia; 5-tv.ru

Запад продолжает накачивать Украину артиллерией, однако подготовить должным образом украинских солдат не получается.

США выделят Украине новый пакет помощи, который будет включать артиллерию и системы залпового огня HIMARS. Об этом заявили в Белом Доме.

Кроме того, во Франции готовятся передать Киеву еще 12 самоходок CAESAR — взамен уничтоженных и захваченных нашими военными.

Вот только в эффективности таких поставок многие западные эксперты сильно сомневаются. Как отмечает Wall Street Journal, Незалежная получает несколько видов артиллерийских установок из разных стран — и, несмотря на стандарты НАТО, они сильно отличаются, а запасные части от одних не подходят к другим.

«Нынешний подход, при котором каждая страна передает батарею оружия по частям, превращается в логистический кошмар для украинских вооруженных сил», — пишет издание.

К тому же, каждый тип артиллерии требует отдельных тренировок. Но подготовить должным образом украинских солдат не получается. Поэтому западные инструкторы встают на места наводчиков и ведут огонь, в том числе по жилым кварталам и подразделениям российской армии.