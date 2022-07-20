Япония купила самый дорогой газ в своей истории

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По мнению экспертов, вскоре стоимость голубого топлива для страны восходящего солнца продолжит расти.

Япония купила самую дорогую партию природного газа в истории страны. По подсчетам Bloomberg, сталелитейный концерн заплатил за поставку более 135-ти миллионов долларов — цена тысячи кубометров составила тысячу четыреста долларов. По мнению экспертов, вскоре стоимость голубого топлива для страны восходящего солнца продолжит расти и приблизится к европейской. Там платят уже тысячу шестьсот долларов за тот же объем.

Но куда больше цен на газ Старый свет беспокоят его запасы. В Бундестаге уже прямо говорят, что избежать кризиса зимой позволят только поставки из России. И если хранилища не будут заполнены, то придется экономить, причем, в принудительном порядке. Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель установит нормы потребления, и они будут обязательны для всех членов ЕС. Коснется это, в первую очередь, простых людей — температура в квартирах будет ниже, но об этом председатель Еврокомиссии предпочла не упоминать.