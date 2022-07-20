Друг-наркоман порвал рот москвичке в попытке спасти от преждевременной смерти

В Московскую больницу поступила наркоманка с кровоточащими ранами во рту

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

У девушки во время тусовки случился приступ удушья. В итоге ей чуть не перерезали горло.

В Москве экстренно госпитализировали девушку с кровоточащими ранами во рту, на лице, шее и на груди. В том числе серьезные травмы оказались в легких. Пострадавшая поступила к медикам без сознания. В ее крови обнаружили следы наркотических веществ.

Как стало известно 5-tv.ru, женщина находилась в гостях у знакомого. Друзья проводили время вместе, скрасив досуг запрещенными веществами. Веселье закончилось, когда самочувствие девушки резко ухудшилось, и она начала задыхаться.

Тогда ее друг решил спасти положение и не придумал ничего лучше, чем вооружиться ножом и ложкой. Холодными предметами энтузиаст попытался освободить дыхательные пути бедолаги. Увы, но изобретательность смельчака сыграла с ним злую шутку и спасательная операция с треском провалилась. Пострадавшая начала истекать кровью и получила множество ранений.

Теперь вопиющим инцидентом заинтересовались правоохранительные органы. По факту случившегося проводится проверка, полиция уже прибыла на место происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про еще одно страшное событие, где в руках наркомана оказался нож. В Петербурге вооруженный агрессивный мужчина разгромил автобус и выпрыгнул в окно.