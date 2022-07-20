Роскомнадзор обязал поисковики помечать «Википедию» как нарушителя закона

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У организации уже имеются штрафы на пять миллионов рублей.

Роскомнадзор принял меры в отношении Wikimedia Foundation за многочисленные нарушения законодательства РФ, и обязал поисковые системы сообщать о противоправных действиях. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

«В связи с невыполнением американской некоммерческой организацией Wikimedia Foundation, Inc. обязанности по удалению противоправной информации Роскомнадзором принято решение о применении меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства», — говорится в заявлении.

Как отмечается в сообщении, данные меры будут действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства.

Ведомство также напомнило, что организация неоднократно привлекалась к административной ответственности за не удаление противоправной информации. Компании назначены штрафы в размере пяти миллионов рублей.

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