Захарову изумила мощь российской дипломатии по версии итальянских СМИ

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Не желая признавать совершенные ошибки, итальянские официальные лица в своих заявлениях наделяют Кремль едва ли не мировым могуществом.

В России с изумлением наблюдают за публикациями в итальянских СМИ, в которых российские дипломаты фактически руководят политическими переворотами в республике. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

О невероятных возможностях Кремля, в частности, говорил министр иностранных дел Италии Луиджи Де Майо. По его словам, российский посол Сергей Разов чуть ли не «давал отмашку» на действия определенных итальянских политических сил.

«Мы сами ошеломлены мощью российской дипломатии, как следует из сообщений итальянских СМИ. Оказывается, наши послы парой звонков могут менять правительства», — цитирует Захарову пресс-служба МИД РФ.

Дипломат упрекнула итальянского министра в попытке оправдать внешними факторами внутриполитические проблемы страны. Она напомнила, что Италия не одинока в своих спекуляциях и подобным образом поступают представители других западных стран, в частности, в случае с энергетическим и продовольственным кризисом. Также Захарова не преминула указать на несостыковку в словах де Майо.

«В данном случае, видимо, для убедительности использовали имя посла России в Италии Сергея Разова. Только проблема в том, что с июля он находится в очередном, давно запланированном отпуске за пределами Италии, о чем МИД Италии был должным образом проинформирован», — уточнила она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Россия в свою очередь всегда придерживается принципа невмешательства в дела суверенных государств, и призвала официальных лиц западных стран нести ответственность за свои промахи.

«Советовали бы европейским политикам искать причины своих внутренних кризисов в собственных ошибках и непрофессионализме, социально-экономические последствия которых все сильнее ощущают на себе простые граждане стран Европейского союза», — резюмировала дипломат.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Захарова с брезгливостью отреагировала на попытки западных стран увидеть «руку Кремля» в кризисных процессах внутри государств.