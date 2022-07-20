Военкор «Известий» сообщил о взятии силами НМ ЛНР стратегического села в ДНР
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Населенный пункт Берестовое находится на трассе Бахмут — Лисичанск.
Стратегически важное село Берестовое взято силами народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР). Об этом сообщает военкор «Известий» Алексей Полторанин.
«Это важный стратегический район, который находится на трассе Бахмут — Лисичанск. Кроме того, в том числе из этого города постоянно обстреливают освобожденные города», — пояснил корреспондент, добавив, что село входит в состав Донецкой народной республики (ДНР).
После освобождения ЛНР бойцов соседней республики перебросили для поддержки в ДНР.