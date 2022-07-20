Как состояние невесомости влияет на мышцы и нервы людей?

Ученые из Японии заявили о негативном влиянии невесомости на нервы людей

Фото: Depositphotos / cookelma

Ученые проанализировали компьютерные модели человека и грызуна, чтобы проверить реальность негативных последствий.

Команда ученых японского института Досися выяснила как нервно-мышечная система людей меняется в невесомости. Исследование опубликовано журналом Neuroscience & Biobehavioral Reviews.

Анализ проводился на компьютерных моделях людей и грызунов. В результате специалисты узнали, что невесомость способна подавлять активность спинных мышц, на которых держится позвоночник человека. Вследствие этого происходит ремоделирование саркомеров (базовая сократительная единица поперечнополосатых мышц), уменьшение их количества и снижение силы спины.

Кроме того, невесомость влияет и на нервы. В частности, ухудшаются функции мозга, что приводит к проблемам с ходьбой. До этого, стало известно, о негативном влиянии космических полетов на кости человека.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему обычные раны и переломы приводят к смерти.