Алиса Вокс призналась в домогательствах: «Боль хочется запихать глубоко в себя»

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После приставаний экс-вокалистке «Ленинграда» по жуткой несправедливости пришлось еще и выплачивать полмиллиона мужчине за то, что она назвала его педофилом.

В конце прошлого года Алиса Вокс поддержала актриса Елену Проклову после ее откровенного рассказа о домогательствах со стороны именитого режиссера. И проронила — понимает, о чем говорит, ведь сама столкнулась с подобным. Однако тогда экс-солистка группы «Ленинград» не стала вдаваться в подробности своей истории. Но сейчас певица решилась!

В интервью NEWS.ru она призналась — на тот момент была несовершеннолетней. А домогался до нее режиссер детского сериала, в котором она тогда снималась. Мужчина принуждал ее трогать свои интимные места.

«Мне было 17, я была совсем ребенок. В меня ничего не проникло, заставили потрогать. Очень многие режиссеры именно детских театров, главы спортивных секций, очень многие, к сожалению, которые работают с детьми, имеют к ним нездоровую страсть», — вспомнила певица.

Юная Вокс не побоялась назвать своего обидчика педофилом. За что и поплатилась. Мужчина подал на знаменитость в суд якобы за клевету и оскорбления. И Вокс проиграла разбирательство, даже несмотря на то, что она успешно прошла проверку на полиграфе — он показал, девушка говорила правду.

С тех пор прошло немало лет. Сейчас Вокс 35 лет. Но ее признание спустя время не для поднятия рейтингов и пиара.

«Это та боль, которую хочется запихать глубоко в себя и не вынимать. Хайпить можно на чем угодно, но только не на этом. Это вызывает наоборот осуждение, порицание, ненависть… Зачем вызывать ненависть?» — недоумевала знаменитость.

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