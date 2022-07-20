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Все только начинается? Семенович рассказала об интимной жизни после 40

Эльвира Михеева 295

Анна Семенович рассказала об интимной жизни после 40 лет

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov;Instagram* / ann_semenovich

Звезда эстрады не стесняется интимных обсуждений с преданными фанатами. О мужчинах говорит с большим удовольствием!

Экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович рассказала о подробностях интимной жизни после 40 лет. На эту тему певица решила порассуждать на своей странице в аккаунте после того, как один из подписчиков ей написал, что нормального секса в бальзаковском возрасте не бывает. Артистка с этим в корне не согласна.

«Я вам хочу сказать, что это не так. <…> Да и вообще после 40 лет жизнь только ярче, краше, мудрее и прекраснее. Я обожаю свой возраст. Все, кому 40, желаю прекрасного настроения, и все, кому нет — тоже», — сказала Семенович в сторис.

Она отметила, интимная жизнь в зрелом возрасте кипит и у ее подписчиков. Артистка специально собрала их мнения и объединила в коллаж, который показала в соцсетях.

Фото: Instagram* / ann_semenovich

У многих поклонников артистки все отлично в постели не только после 40 лет, но и 50-ти.

«Мне 48, мужу в сентябре 55 исполнится, все хорошо»;

«Секс после 40 лет еще страстнее, я испытала»;

«Кайфует еще как», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как напористая Анна Семенович конфликтовала с коллегой по группе «Блестящие» Юлией Ковальчук.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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