Власти Финляндии ужесточили ограничения в отношении россиян

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Помимо запрета на ввоз нефтепродуктов в канистрах и других емкостях, а также алкоголя, гражданам России ограничили возможность приобретать недвижимость.

Финские власти ужесточили ограничения на покупку россиянами, земельных участков. Решение связано с обеспечением безопасности, сообщил российский торговый представитель в Хельсинки Антон Логинов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что с 2020 года в стране и так действуют определенные правила, согласно которым граждане стран, не входящих в ЕС, для приобретения земельного участка должны получить лицензию в Минобороны. То же самое касается и юридических лиц, кто владеет десятью и более процентами капитала. Теперь появились некоторые изменения.

«Во-первых, Минобороны получает право выяснять происхождение средств, на которые покупается участок. Плюс дополнительно получили право устанавливать расстояние до объекта оборонительных сил или пограничной охраны Финляндии», — объяснил Логинов.

С начала специальной военной операции это не первые ограничения Финляндии по отношению к России. В начале лета страна запретила физическим лицам ввоз нефтепродуктов в канистрах и других емкостях, а чуть позже и крепкого алкоголя.

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