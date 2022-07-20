Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Вопрос здоровья или желания? Жена Петросяна объяснила позднее рождение сына

Никита Кротов 383

Жена Петросяна объяснила позднее рождение сына нетерпимостью

Вопрос здоровья или желания? Жена Петросяна объяснила позднее рождение сына

Фото: Instagram* / bruhunova

Знаменитый юморист женат уже в пятый раз. Его сын Ваган появился на свет в один день с мамой.

Нынешней жене юмориста Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой исполнилось 33 года. Пара воспитывает сына Вагана. О том, почему супруга артиста смогла родить только после тридцати лет, она рассказала в своем блоге.

«Когда со мной случилось чудо, и в нашу семью пришел сын, я сообразила, почему он не сделал этого раньше. Я была нетерпима. Не умела отпустить и выдохнуть. Все время куда-то бежала и суетилась», — написала Брухунова.

Татьяна Брухунова счастлива в браке и достигла душевного покояТатьяна Брухунова счастлива в браке и достигла душевного покоя. Фото: Instagram* / bruhunova

По словам Брухуновой, сейчас она живет в гармонии с собой, ни на кого не сердится. Если хочет на кого-то обидеться, то наоборот тут же прощает. Кроме того, по ее мнению, она достигла состояния дзен.

«Сейчас я абсолютно сбалансирована с мыслями и душой. Не сержусь, не раздражаюсь, не упрямлюсь, прощаю в ту же секунду, как хотела обидеться, не держу зла ни на кого. И надо сказать, это подлинная радость. Быть в согласии и любви с собой. Это и есть дзен», — подытожила женщина.

Примечательно, что ребенок Петросяна и Брухуновой появился на свет в один день с матерью — его день рождения 13 марта, как и у звездной супруги артиста. Юмористу скоро исполнится 77 лет. Он женат уже в пятый раз.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Татьяна Брухунова пожаловалась на травлю украинцев из-за торта.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Новости партнеров

Новости СМИ2