Сладкая смерть: кому категорически нельзя есть торт

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Сладости — это не только вкусно, но и опасно. Что может скрывать в себе угощение?

Запретный плод сладок. И это касается в первую очередь самой вкусной и, как правило, самой вредной еды. Иногда на празднике или семейном застолье просто невозможно отказать себе в маленьком кусочке тортика. Но лакомство разрешается далеко не вскем. Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, каким категориям людей категорически нельзя есть торты.

По его словам, подобные сладости способны провоцировать появление и развитие различных болезней, поскольку содержат в себе огромное количество пальмового масла, спредов и трансжиров. Компоненты приводят к ожирению и к таким недугам, как атеросклероз и диабет.

«Если перед нами женщина, которой больше 40 лет, у которой имеются уже признаки какого-то абдоминального ожирения, отягченные наследственностью, например, диабет у мамы, ей торт не следует есть», — говорит врач в беседе с URA.RU.

В июле отмечают Международный день торта, но некоторым людям рекомендуется отказаться как от самого празднества, так и от употребления продукта в принципе, чтобы сохранить собственное здоровье.

«Пирожные не следует есть и детям. Нельзя их есть мужчинам старше 50 лет, у которых гипертоническая болезнь или атеросклероз. И понятно, что торт не надо есть тем, у кого сахарный диабет», — заключил специалист.

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