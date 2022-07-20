«Стали семьей»: Акиньшина рассказала об отношениях с Данилой Козловским

На фоне слухов о романе Акиньшина рассказала о рабочих отношениях с Козловским

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Актеры работали вместе над фильмом «Чернобыль», после чего начали тесно общаться.

Актриса Оксана Акиньшина рассказала о работе со своим коллегой Данилой Козловским. Артистка отзывается о нем с теплом и трепетом. Своим мнением она поделилась с региональным изданием «Собака.ru».

Козловский и Акиньшина вместе работали над фильмом «Чернобыль». По словам актрисы, она не встречала таких людей, как Данила, который посвящает столько времени своим артистам.

«Очень редко, когда съемочная площадка дышит как один организм, пашет на все сто, вне зависимости от статуса или должности. На съемках „Чернобыля“ мы все стали семьей, существовали на одной общей энергии весомый период времени. Это такие воспоминания, которые сложно быстро забыть и пережить», — рассказала актриса.

В последнее время ходят слухи о романе Акиньшиной и Козловского. Они появились как раз после их совместной работы в картине «Чернобыль». Предполагалось, что ради коллеги актер бросил мать своей дочери Ольгу Зуеву.

После этого Оксана и Данила стали чаще появляться вместе на светских мероприятиях, а в январе прошлого года актриса пришла поддержать коллегу на премьере его сериала «Карамора», где парочка открыто держалась за руки и демонстрировала чувства. Но официальных комментариев вероятные влюбленные пока не дают.

Как ранее писал 5-tv.ru, актриса Кристина Асмус призналась, что огромная популярность Данилы Козловского ее сначала пугала, но после нескольких совместных съемок страх улетучился сам собой.