Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Поддержавшего Россию лидера группы «Грибы» Юрия Бардаша затравили на Украине

Екатерина Иванова 25
Поддержавшего Россию лидера группы «Грибы» Юрия Бардаша затравили на Украине

Фото: Instagram* / george.bardash

Музыкант был вынужден переехать в Россию, где и продолжает работать.

Украинский музыкант, создатель групп «Грибы» и Quest Pistols Юрий Бардаш выпустил песню, в которой критикует украинские власти и активно выступает против притеснения всего русского на Украине. После этой композиции на певца началась настоящая охота. В итоге от артиста ушла жена и запретила общаться с собственным ребенком. Об этом рассказала журналистка Алена Жигалова.

Начиная с февраля, Бардаш находился в Грузии, так как в Киеве не приветствовали его позицию. Сейчас музыкант перебрался в Россию, где и продолжает работать.

«Повторяю, я знаю этих людей. Восемь лет росло кладбище детей. А мы все кружили, кружили, нам за это гонорары платили. С легкой руки шута кривого. Ну а правда, что здесь такого?», — говорится в песне.

Речь идет о том, что украинские артисты веселились и плясали, в то время как в Донбассе происходили убийства, пишет dni.ru.

Это не единственная песня Бардаша, в которой он критикует киевские власти. В другой своей композиции он обращается к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и говорит, что по его лицу видно, что он болен.

Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса 24 февраля текущего года. Главная ее цель — защитить жителей региона, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Как ранее писал 5-tv.ru, украинский коллега певицы Веры Брежневой Иван Леньо не верит в ее помощь ВСУ в контексте спецоперации России по защите Донбасса. Он публично заявил, что не знает никаких свидетельств поддержки артистки, направленной на родину, кроме слухов и пары постов в социальных сетях. Поэтому музыкант сомневается в намерениях исполнительницы и считает, то ей лучше продолжать «петь песенки» для россиян, как она делала раньше.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Новости партнеров

Новости СМИ2