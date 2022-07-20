«Запретить нас не удастся»: лидер «Ночных волков» оценил персональные санкции от Евросоюза

Фото, видео: www.globallookpress.com / АГН Москва; 5-tv.ru

Байкер Хирург заявил о том, что запреты не могут сломить правду и идею.

Евросоюз готовит новый список антироссийских санкций, его публикует европейская пресса. Новые ограничительные меры поражают своей абсурдностью. Ведь помимо политиков и военачальников ограничения планируется ввести против таких актеров как Сергей Безруков и Владимир Машков, а также против байкерского клуба «Ночные волки».

Мы решили узнать, как его участники сами относятся к такой «жестокости» со стороны Европы.

«Вместе со всеми моими братьями, друзьями, принимаем на себя всю ненависть, всю лютую ложь и злобу врагов. К чести моих братьев, никто не дал слабину, никто не отказался от дружбы с нами и своих убеждений. Запретить нас не удастся. Убеждения, правду, идею невозможно победить запретами. А для меня, как для любого верующего человека, санкции не имеют никакого значения», — заявил лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург).

Вместе с тем Евросоюз, похоже, понял, что переборщил с предыдущими санкциями и теперь готов пойти на некоторые послабления, чтобы не остаться без продовольствия. Так что вполне возможно мы увидим в новом пакете ослабление позиций, которые до этого Брюссель называл сверхпринципиальными.