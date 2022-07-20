Завидный жених с яхтой: Марк Тишман заговорил о создании семьи

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Певец, несмотря на привлекательную внешность, несчастен в любви.

Одинокий 42-летний певец Марк Тишман рассказал, что не считает потерянным шанс жениться. Артист подчеркнул, что не против создания семьи, но пока не встретил свою вторую половину. Об этом пишет dni.ru.

«Ну вот так вот пока складывается. Хотя, конечно шанс жениться я не считаю потерянным», — поделился Тишман.

Кстати, теперь его можно считать завидным женихом. Артист признался, что не так давно купил яхту, которая стоит в порту Каспийского моря в его родном городе Махачкале. Кроме того, она претендует на статус одной из самых дорогих.

Марк Тишман стал известен после участия в проекте «Фабрика звезд» в 2007 году. В финале конкурса певец стал вторым, уступив Анастасии Приходько.

Как ранее писал 5-tv.ru, певца Марка Тишмана рассекретили на шоу «Маска» — он скрывался под маской Белого Орла и многих удивил. После этого артист попробовал угадать личность Ламы, которая поражает всех своим искусным голосом.