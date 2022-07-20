Смеяться запрещается: кого и как будут наказывать за ЧП на аттракционах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Unspecified; 5-tv.ru

Стресс, сломанные ноги и даже смерть — порой парки развлечения совсем не приносят удовольствия.

Петербургские депутаты разработали законопроект, который наконец заставит владельцев аттракционов по всей стране соблюдать меры безопасности. Только с начала этого сезона несколько человек, в том числе и детей, получили травмы в парках развлечений. Один из пострадавших скончался. К чему приводит бесконтрольная погоня за прибылью и как привести в порядок огромную индустрию развлечений — все расскажет корреспондент «Известий» Татьяна Божко.

Пришли за положительными эмоциями, а получили травмы и увечья! Карусель придавила ноги двух девочек в Нефтекамске. Аттракцион весом больше полутонны был даже не закреплен. В Южно-Сахалинске 60-летний посетитель парка развлечений разбился насмерть, выпав из кабины колеса обозрения. В Удмуртии семилетняя девочка сломала ногу, скатываясь с надувного батута. И все это — с начала нынешнего сезона аттракционов.

Продавцы «веселья с ветерком» брезгуют соблюдением техники безопасности и в происшествиях обвиняют самих пострадавших. Запланированный отдых может внезапно превратиться в лотерею. В Челябинске в металлической ловушке оказались около десяти человек. Освободить их смогли только через 30 минут.

Среди пострадавших оказались и дети. Елена Воложанина специально взяла выходной, чтобы сходить с сыном в парк.

«Когда мы услышали, что загорелся компрессор, здесь, конечно, уже началось волнение, потому что люди зафиксированы, вылезти не могут!» — пояснила женщина.

«То, что исправность аттракциона придут проверять только после его поломки, добавляет поездке адреналина. Поехали!» — заметила журналист.

Эксперты советуют быть внимательными и убедиться, что сотрудники следят за техникой безопасности.

«Часть аттракционов не рассчитаны на людей со, скажем так, ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями. Если вы видите, что кто-то нарушает правила, а смотрители или контролеры никаким образом не реагируют, это плохая история, она может закончиться нехорошо», — пояснил специалист Максим Бодня.

В каждом регионе свои стандарты эксплуатации аттракционов. В Петербурге, например, могут работать те, которые сотрудники Гостехинспекции внесли в особый список. Каждая зарегистрированная карусель получает свой номер и QR-код.

«Диво Остров, Гагарин парк, парк имени Бабушкина, Южно-Приморский парк Победы… Аттракционы там, можно сказать, исторически содержались в хорошем состоянии. Там есть специальные парковые службы», — пояснил инженер-инспектор Гостехнадзора Петербурга Павел Москвин.

Однако огромная отрасль индустрии развлечений по всей стране все еще остается вне государственного контроля. Принять единый закон для аттракционов всех видов предложили петербургские депутаты.

«Правительство на основании данного закона должно утвердить орган, который будет отвечать за все аттракционы у нас в Российской Федерации. И чтобы у Гостехнадзора, который сейчас осуществляет функцию контроля, появились четкие регламенты и действия, чтобы все аттракционы были безопасны», — уточнил депутат ЗакСа Антон Рудаков.

Идею уже поддержали на федеральном уровне.

«У нас единое правовое поле, и соответственно требования должны быть четкими и понятными. Необходимо устанавливать и соответствующую ответственность за нарушение этих требований. Тогда мы сможем минимизировать, насколько это возможно, несчастные случаи», — подчеркнул зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Вот только этим летом новые правила в силу точно не вступят. Сначала инициативу необходимо согласовать в Законодательном собрании Петербурга, и только затем документы отправят в Госдуму. Впрочем, депутаты уверены: закон в итоге позволит приучить владельцев игровых площадок нести ответственность за безопасность людей и содержать аттракционы в исправном состоянии.