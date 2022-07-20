Путин оценил шансы на встречу с Зеленским

Путин: у киевских властей нет желания проводить встречу на высшем уровне

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Российский лидер дал понять, что все проблемы с проведением встречи президентов блокируются украинской стороной.

Шансы на встречу с Владимиром Зеленским крайне низкие, заметил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи астанинской «тройки», которая прошла во вторник в столице Ирана.

«Такого желания у киевских властей нет», — заявил Владимир Путин.

Путин подчеркнул, что российские власти сделали все, чтобы переговоры на высшем уровне состоялись, но власти Украины от выполнения соглашений отказались.

Последний раунд переговоров между РФ и Украиной «заглох» еще в середине апреля 2022-го: российская делегация передала предложение на основе комментариев украинской стороны.

После этого российская и украинская делегации встретились в Турции, но какой-либо конкретики и этот диалог не принес. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Киев саботирует этот процесс.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин подколол власти Европы в отношении их энергетической политики, заметив, что на Западе собрались «большие специалисты в области нетрадиционных отношений».