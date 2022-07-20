Фото, видео: Михаил Терещенко / ТАСС; 5-tv.ru

Политика «тройки» лидеров, встретившихся в Тегеране, очень сильно разнится, но это не помешало им найти общий язык.

Последние новости с саммита, от которого зависит экономика целых континентов. В Иран приехали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Вопросы, которые сегодня обсуждали лидеры России, Ирана и Турции — один масштабнее другого. Судьба Сирии, проблемы с вывозом украинского зерна и топливный кризис в Европе.

Обозреватель «Известий» Виктор Синеок отправился в Тегеран, чтобы узнать ответы, которые волнуют всех.

Первым на фотографирование перед главной встречей дня вышел Ибрахим Раиси. Какое-то время стоял в одиночестве. Путин и Эрдоган как раз заканчивали переговоры. Путин вышел к флагам первым, пожал руку и начал о чем-то разговор с иранским президентом. Переводчик не сразу среагировал, но потом подскочил моментально.

За ним пришел и Эрдоган. Сначала просто позировали, потом взялись за руки. А затем уже сели за круглый стол. Главная тема встречи — ситуация в Сирии. По словам российского президента, восстановлению страны мешают вполне конкретные силы.

«Нужно навсегда покончить с присутствием в Сирии ИГИЛ* и других экстремистских группировок. Подчеркну, что особую обеспокоенность вызывает положение дел на неподконтрольных сирийским властям территориях. Видим, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма. сепаратизма, во многом этому способствует деструктивная линия западных государств во главе с США, которые используют широкий арсенал средств политического и экономического воздействия», — заметил российский лидер.

В Сирии сейчас временное перемирие. Надо, чтобы было постоянное. Сирийцы готовы к мирному политическому процессу. Но часть регионов оккупированы. Когда они вернутся под контроль, вернутся и беженцы, и нормальная жизнь. Это повлияет на жизнь целого региона, если не всего мира.

Место, где традиционно проводятся крупные встречи, — Конгресс-центр. Мальчики — направо, девочки — налево. В прямом смысле этого слова. Женщин и мужчин в пресс-центр пускали с разных сторон. Мимо со значением прогуливались люди с Калашниковым в руках. Главное политическое событие, которое волнует всех. Аналогии напрашиваются сами собой. В 43-м три влиятельных лидера уже решали в Тегеране глобальные вопросы.

Вот эта лестница, где сделали знаменитое фото лидеры СССР, США и Великобритании. Переговоры, что прошли в здании посольства нашей страны имели ключевое значение для всего хода Второй мировой и отразились на послевоенном устройстве мира. Но главное- показали, что страны умеют договариваться.

Теперь и страны другие, и доверия между ними больше. Хотя, казалось бы. Турция — член НАТО, в котором руководит США. Иран — один из самых больших противников Штатов и Россия, на которую недавно обрушились санкции. Поэтому, наверное, такой ажиотаж перед выступлением для прессы — приходится бежать, чтобы занять хорошие места.

Все ждали от лидеров подробностей переговоров.

Президентам действительно предстоит решить очень много глобальных вопросов. Путин с Эрдоганом обсуждали и вопрос украинского зерна, и урегулирование в Карабахе. Наверняка и про спецоперацию говорили. Это первая их встреча после ее начала.

Большой политический разговор закончился по иранскому времени далеко за полночь. Подробности его будут и завтра еще приходить весь день.

* — запрещена в РФ.