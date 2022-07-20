Сын Шепелева и Фриске произвел фурор виртуозной игрой на электрогитаре

Фото, видео: Instagram* / dmitryshepelev

Шепелев заявил, что очень гордится своим наследником.

платон, девятилетний сын телеведущего Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске унаследовал от родителей музыкальный слух. Отец в социальных сетях похвастался способностями своего наследника. Он опубликовал короткий ролик, в котором Платон виртуозно играет на электрогитаре.

«Кажется, этому парню уже есть, что сказать. Скоро больше. Необыкновенно горжусь», — написал Шепелев.

Произвел молодой гитарист впечатление и на поклонников ведущего.

«Гордость папы»;

«Здорово, это терпение и труд, так держать»;

«Просто поглощен музыкой» — восхитились подписчики.

Стоит отметить, что музыкальный дар Платона не возник сам по себе: Дмитрий Шепелев работал диджеем, а его покойная возлюбленная была участницей группы «Блестящие».

Сейчас телеведущий женат на Екатерине Тулуповой. У пары есть общий ребенок — сын Тихон, который родился в марте прошлого года. От предыдущих отношений Тулупова воспитывает дочь Ладу.

Как ранее писал 5-tv.ru, Шепелев рассказал о тревожных мыслях, которые связаны с потерей ребенка. В семье у шоумена все хорошо: у него есть любящая жена Екатерина Тулупова и двое детей. Но знаменитости не хватает еще одного ребенка — внутри себя.

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