Министр обороны ФРГ Ламбрехт: у бундесвера заканчиваются ресурсы для помощи Украине

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Страны Европы одна за другой отворачиваются от Украины, прекращая поставлять ей вооружение и припасы.

У немецкой армии заканчивается запас вооружений, который она может направить Украине в качестве военной помощи. Об этом заявила глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

«Мы больше не можем много отдавать из запасов Бундесвера, я скажу это очень четко, и мой коллега (министр обороны Украины Алексей Резников — Прим. ред.) тоже об этом знает», — цитирует заявление Ламбрехт Die Welt.

При этом Киев может рассчитывать на дальнейшую поддержку Берлина, заявила глава Минобороны ФРГ. Она напомнила о недавней поставке Украине самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000.

На днях министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что кризис власти в стране не позволит продолжать поставки оружия на Украину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военная помощь Вашингтона Киеву может прекратиться в ближайшем будущем из-за проблем с контролем поставок.