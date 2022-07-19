Директор 91-летнего Краско рассказал о будущем актера после госпитализации

Директор актера Краско сообщил о двух спектаклях с его участием в июле

Фото: Вышинский Денис / ТАСС

Народного артиста РФ должны выписать из больницы в ближайшее время. Но как он себя чувствует сейчас и сможет ли вообще выходить на сцену?

Госпитализированного на днях Ивана Краско уже в среду должны выписать из больницы. Об этом сообщил директор народного артиста РФ Вячеслав Смородинов.

«У него был сбит сердечный ритм. Восстановили. И устранена жидкость в легких. Он планирует вернуться в театр, выступит 24 июля и 29-го — два спектакля планирует сыграть. Настроение отличное, врачи говорят, что остались моменты, которые нужно делать под наркозом, но в этом возрасте это опасно, поэтому ничего такого делать не будем», — цитирует Смородинова 78.ru.

14 июля стало известно о госпитализации Краско в больницу на Крестовском острове Петербурга. У артиста обнаружили жидкость в легких.

Около месяца назад 91-летний актер пожаловался на проблемы со зрением. Он сказал, что видит все как в тумане, а ориентироваться на сцене ему помогают рефлексы. Недуг связан с сетчаткой, поэтому уже ничего нельзя исправить, посетовал Краско.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как почти ослепшего Ивана Краско пытались обмануть мошенники.