Фото, видео: Instagram* / zelenskiy_official ; 5-tv.ru

В Изюме саперам теробороны было приказано уничтожить автомобильный и пешеходный мосты. Атаки на соцобъекты в различных регионах ДНР и ЛНР продолжаются.

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) отдает своим подчиненным преступные приказы взрывать объекты гражданской инфраструктуры перед отступлением. Об этом рассказал бывший боец теробороны города Изюма Александр Пальчик.

«С 25 февраля по 7 марта я находился в теробороне Изюма в должности солдата. В наши обязанности входило вместе с полицией охранять общественный порядок и все объекты жизнеобеспечения города от мародеров. 7 марта, когда входили русские войска, саперам теробороны поступил приказ подорвать мосты. Саперу с позывным „Барракуда“», — сообщил Пальчик.

По словам мужчины, он не хотел продолжать участвовать в боевых действиях, поэтому во время отхода украинских подразделений остался в Изюме.

«Русские войска зашли на одну часть города, навели порядок, мародерство закончилось. Была восстановлена инфраструктура, убран мусор. Отремонтировали мосты, которые подорвала тероборона — пешеходный, автомобильный. Город возвращается к прежней жизни», — отметил экс-боец теробороны.

Пальчик выразил сожаление, что его бывшие сослуживцы, сбежав из города, теперь обстреливают его кассетными снарядами и минами. Причем, как он сам признает, от ударов ВСУ в основном страдает частный жилой сектор и обычные мирные люди.

«На Украину возвращаться не хочу. Не хочу быть пушечным мясом, из-за этого и решил остаться в Изюме. Не хочу связываться с СБУ, чтобы у меня не спрашивали, куда я дел оружие, почему остался в городе… Не хочу под репрессии попадать», — признался мужчина.

Украинцам Пальчик посоветовал следовать его примеру и не становиться пушечным мясом.

«Как показал мой небольшой опыт пребывания в теробороне, все начальство вовремя смотается, а вы — как хотите, так и делайте. Вы там на передовой нафиг никому не нужны. Вы там чисто для количества», — обратился экс-боец теробороны к бывшим сослуживцам.

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