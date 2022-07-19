В Финляндию прибыл ракетный эсминец ВМС США
В порт Хельсинки зашел американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke
Фото: Toms Kalnins / ТАСС
Страна сейчас проходит процесс ратификации заявки на вступление в НАТО.
В порт финской столицы Хельсинки зашел американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke. Об этом сообщает посольство США в Финляндии.
«С возвращением USS Arleigh Burke! Еще одна демонстрация нашей приверженности работе вместе с нашим будущим союзником по НАТО», — говорится сообщении дипмиссии в Twitter.
Судно уже было в Хельсинки в ноябре 2021 года.
Финляндия вместе с Швецией сейчас проходит процесс ратификации заявки на вступление в НАТО. На данный момент заявки ратифицировали 15 стран из 30.
5 июля в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии были подписаны протоколы о присоединении этих стран к альянсу. После этого была начата процедура ратификации протоколов тридцатью странами-членами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин пообещал зеркальный ответ на размещение вооружений НАТО в Финляндии и Швеции.