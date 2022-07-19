Минус 40 килограммов: неожиданную смерть Русланы Писанки связали с экспериментом

Журналист Новоженов связал смерть Русланы Писанки с ее резким похудением на 40 килограмм

Фото, видео: НТВ - ИТАР-ТАСС / ТАСС; www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov / Russian Look, Instagram* / pisankaruslana, 5-tv.ru

Последние дни своей жизни украинская актриса и телеведущая провела в клинике в Германии.

Неожиданная кончина Русланы Писанки может быть связана с ее экстремальным похудением. Украинская актриса и телеведущая скинула 40 килограммов. Такую точку зрения в беседе с 5-tv.ru высказал хороший знакомый покойной, журналист Лев Новоженов.

«Похудела на 40 килограммов, сознательно хотела похудеть. 40 килограммов — это много, это могло отразиться на ее здоровье. Плюс стрессы всякого рода — она же в Германии умерла. В принципе диагноз неизвестен», — рассказал телеведущий.

Он с сожалением отметил, что его коллега была довольно молодой — всего 56 лет. Однако желание стать для себя красивой, по мнению Новоженова, в данном случае было разрушительным.

«Не знаю, зачем ей вообще нужно было худеть. Ей очень шла полнота. Эта была ее визитная карточка. Но, видите, женщины, они — особый народ, чего не сделаешь ради красоты. Мне кажется, что она и так была достаточно привлекательна, такая пышечка», — поделился журналист.

По данным украинских СМИ, Писанка тайно боролась с тяжелым недугом. Последние дни своей жизни актриса провела в немецкой клинике.

Руслана Писанка известна широкой аудитории своими ролями в сериалах «Сваты», «Такси для Ангела», кинолентах «Несколько любовных историй», «Трамвай удачи», «Черная рада» и других. Телеведущей было 56 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актер Мохов отреагировал на смерть Писанки из-за недуга.

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