Раскрыты тайны замка Пугачевой и Галкина: кто реальный хозяин шикарного дворца

Фото: Instagram* / maxgalkinru

Роскошный особняк знаменитостей ассоциируется напрямую с ними двумя, но по документам у него лишь один собственник.

Шикарный замок шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой в деревне «Грязь» теперь стоит бесхозный, ведь владельцы давно перебрались за границу и неизвестно, когда вернутся. После начала спецоперации пара уехала сначала в Израиль, а потом в Латвию, чем очень расстроила публику. Особенно поклонников юмориста, который нелестно высказывался против России.

Свои острые высказывания в адрес Москвы Галкин продолжил и за рубежом. Ряд заявлений он делал даже со сцены, чем окончательно разгневал народ. Пугачева же молчала. Однако ходили слухи, что певица хочет вернуться на родину.

Даже роскошные владения не остановили испугавшихся ситуации в мире артистов. Кстати, насчет богатого замка: многие поклонники озадачились судьбой великолепного дворца. Что скрывают в себе царские имения и кто их настоящий хозяин? На этот вопрос ответил сайт KP.RU.

Instagram* / maxgalkinru

Оказывается, что единственный владелец замка — сам Максим Галкин. Его жене ничего из роскошных территорий не принадлежит. Хотя интерьер и размеры дома действительно поражают. Риэлторы оценили имения супругов в один миллиард рублей. Эта баснословная сумма вполне оправдана: потрясающий зимний сад, целая оранжерея, каминный зал, отдельная комната для курения, крупная библиотека со стеллажами из дуба, большие детские и гардеробные, королевские спальни и многочисленные комнаты для гостей. Это далеко не все, чем оборудован гигантский замок Галкина.

Как выяснило издание, по документам дворец знаменитостей в московской области — это три отдельные постройки. Первая — сам замок из шести этажей площадью 1867 квадратных метров. Вторая — банный комплекс и бассейн на 571 метр в квадрате, а третья — совсем маленькая, учитывая масштабы выше — небольшой домик на 29 квадратных метров. Вероятно, это подсобное помещение или специально отведенное место для охраны.

Однако даже такого потрясающего жилья недостаточно алчному юмористу. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максим Галкин все дальше и дальше уезжает от России в погоне за деньгами и славой.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.