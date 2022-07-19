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Александр Шахов назвал любовь женщины «кредитом» и объяснил, какая участь ждет мужчин-должников.

Так случается, что мужчины не замечают, как их супруга отдаляется и начинает относиться к отношениям «с холодком». А когда, наконец, приходит осознание, представители мужского пола не могут понять, как же исправить ситуацию и вернуть женскую теплоту. Семейный психолог Александр Шахов в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru обратился к отчаявшимся мужьям и дал дельный совет по спасению брака.

Ни капли эгоизма

Во-первых, подчеркнул психолог, вернуть уже потерянную симпатию жены — задача крайне трудная, так как женщины в начале отношений отдают всю энергию «в кредит» и до последнего борются за отношения. Но если женщина регулярно не получает оплату кредита, то огонь ее любви потухает и может уже никогда не вернуться.

«Женщины стараются спасти отношения до последнего. Но если она долго делает усилия, а ты не отвечаешь на них, то со временем она разочаровывается. И если в душе у женщины отгорело, то, скорее всего, возврата уже нет», — обратился к мужчинам Александр Шахов.

Во-вторых, эксперт объяснил, что просто возвратить все «как было раньше» не получится. Для того чтобы снова завоевать симпатию супруги, понадобится огромное количество самоотверженности и терпения.

«Придется откинуть все свои эгоистические представления, измениться полностью, то есть стать другим человеком. Нужно понять, что женщина любит, что она ценит, что ей нужно в жизни. Тебе нужно доказать, что ты стал другим, что перед нею другой человек. Тогда возможно ее любовь вспыхнет», — дал совет мужчинам Шахов и предупредил, что даже такой план работает не всегда и каждый случай — индивидуален.

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