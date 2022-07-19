Фото: www.globallookpress.com / Eduardo Parra

Новый подвариант штамма-омикрон коронавируса под названием «Кентавр» уже выявлен в ряде стран, в том числе и в России.

В России обнаружен новый подвид штамма-омикрон коронавируса под названием «Кентавр». По данным Роспотребнадзора, уже пять случаев заболевания зафиксировано в Москве.

Опасен ли «Кентавр» в России

О «Кентавре» до этого заговорили с середины июля 2022 года, когда Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM) объявил об обнаружении в стране нового подвида штамма коронавируса «омикрон» BA.2.75. Именно он получил название в честь мифического существа с головой и торсом человека и телом лошади.

До этого на тот момент безымянная мутация была обнаружена в Индии, Австралии, Германии, Великобритании, США и Канаде. А 19 июля случаи инфицирования «Кентавром» зафиксировали в Москве.

«В базу VGARus также загружено пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту BA.2.75 („Кентавр“) штамма „омикрон“. Забор материала датирован июлем. Материал отобран в городе Москва. У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет», — уточнили в ведомстве.

Специально для 5-tv.ru заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов разъяснил, стоит ли бояться в данной ситуации «Кентавра».

Академик РАН отметил, что существует эволюционная ветка коронавируса. Он модифицировался уже несколько раз — так появились уже знакомые всем «альфа», «бета», «гамма», «дельта». Эти варианты ковида представляют собой эволюцию исходного уханьского штамма, пояснил Нетесов.

«Пока один циркулирует во множестве людей, происходит постепенный отбор вариантов, скажем так, еще легче передаваемых от человека к человеку. И вот эти варианты мы называем уже не просто вариантами «альфа», «дельта», «омикрон». Мы называем их уже субвариантами, поскольку они все-таки являются дочерними от варианта «омикрон», — объяснил эксперт.

По его словам, «Кентавр» как субвариант штамм-омикрона передается еще легче, чем сам омикрон. Но по предварительной оценке, «Кентавр» все-таки менее опасен в плане патогенеза, чем исходный омикрон.

По мнению вирусолога Петр Чумакова, следует ожидать распространение коронавируса быстрыми темпами.

«Это говорит о том, что он будет распространяться довольно быстро. Известно, что он очень заразен. Нас ожидает вспышка в августе — сентябре. Надеюсь, что она не будет связана с большим количеством госпитализаций и смертельных случаев», — сказал RT доктор биологических наук.

И тем не менее преждевременно паниковать не стоит. Если болезнь у пациентов протекает в легкой форме, значит, новый подвид менее опасен, чем предыдущие штаммы.

Стоит ли бояться «Кентавра» и каков риск им заразиться

Новый подвид коронавируса появился на фоне значительного роста заболеваемости COVID-19 в Европе. Так, за последние шесть недель количество новых случаев утроилось. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают о новой волне и призывают вновь носить маски в общественных местах и не забывать про вакцинацию.

В России ситуация схожая: наблюдается рост выявленных случаев заражения коронавирусом, причем подвариантами «омиркона» BA.4/BA.5 и «стелс-омикрона» BA.2. Болезнь чаще всего протекает в легкой форме — в виде острого респираторного заболевания — и не требует госпитализации.

Симптомы "Кентавра" схожи с "Омикроном":

Общая слабость;

Сильная потливость;

Температура;

Насморк;

Боли в горле;

Кашель;

Воспаленные лимфоузлы.

Всего в России к середине июля 2022 зарегистрировано 29,5 тысячи заболевших ковидом. Это на 30%, чем неделю назад и на 25,9% больше, чем в среднем за последний месяц. По последним данным, коллективный иммунитет к коронавирусу в целом по стране снизился до 14,3%, в Москве — до 10,3%. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

По мнению Сергея Нетесова, Москва — первый российский город, где быстрее всего распространится новый субвариант COVID-19. Причина тому — прохождение через столицу большого потока людей, в том числе и пассажиров международных рейсов.

Специалист отметил, что в группу риска входят уже привычные по предыдущим волнам ковида категории граждан.

«Это лица старше 60 лет, больные диабетом I или II типа, люди с серьезными хроническими заболеваниямb, люди с пересаженными органами, которые принимают соответствующие препараты, ну и те люди, которые до сих пор не вакцинировались и не болели», — перечислил доктор биологических наук.

А всем остальным настоятельно рекомендуется носить маски в общественным местах.

Тем, у кого подходят к концу сроки ревакцинации в ближайшие пару месяцев, вирусолог посоветовал дождаться сентября-октября — тогда будет выпущена новая версия «Спутника-V», направленная на борьбу с «омикроном».