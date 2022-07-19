Фото: ВКонтакте / rap_rich

Музыкант с гордостью отмечает в своих произведениях, что России в отличие от Запада удалось сохранить истинные человеческие ценности и отстаивать их перед лицом врага.

Рэпер Рич презентует 31 июля новый мини-альбом «Русский лес», который музыкальные критики назвали самым патриотичным релизом года.

«Русский лес — образ нынешней России в современных реалиях, когда необходимо оценить место страны в мире и свое место в России в самом широком смысле, охватив отрезок от ближайшего сквера до Европы», — рассказал исполнитель.

Презентация пройдет на сцене московского клуба «16 тонн», но треки и сейчас доступны для прослушивания. В создании альбома также приняли участие одна из самых талантливых инди-исполнительниц России Варвара Краминова и легендарный джаз-музыкант, санксофонист Сергей Летов — старший брат Егора Летова.

Трек-лист включает в себя четыре песни: «Тонкие девушки», «Хороший день», «Правильно, ничего» и «Русский день».

На создание заглавной композиции «Русский день» Рича вдохновило путешествие на Русский Север. Виды Белого моря заставили музыканта задуматься о побеге от реальности и отказе от потребительских реалий. По мнению рэпера, именно России удалось сохранить истинные ценности, которые Европа утратила в погоне за изменчивыми образами.

В «Правильно, ничего» Рич подчеркивает, что быть русским — высокая привилегия. О гордости музыканта за Родину свидетельствует и его предыдущее произведение — клип на песню «Грязная работа», посвященный спецоперации России на Украине и бойцам, отважно вставших на защиту родных земель от нацизма.

При создании ролика были использованы реальные кадры подвигов.

«Я поддерживаю освободителей Донбасса, которым посвятил ставшую там хитом песню «Грязная работа», – отметил музыкант.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как покойный Юра Шатунов собирался записаться добровольцем для участия в спецоперации и поехать в Донбасс.