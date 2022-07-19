Reuters: ЕС намерен частично разморозить средства российских банков

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На Западе понимают, что иначе продовольственный кризис не побороть. Но почему никто не подумал о последствиях заранее?

Евросоюз (ЕС) планирует разморозить часть средств, попавших под санкции российских банков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект документа.

Послабления могут коснуться транзакций, связанных с торговлей продовольствием и удобрениями. Тогда будут частично разморожены активы таких кредитных организаций, как ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк и других.

Кроме того, ЕС хочет облегчить экспорт продуктов питания из российских портов, которые трейдеры прекратили обслуживать из-за санкций.

По данным агентства, решение может быть принято уже 20 июля. Однако комментариев от официальных лиц ЕС пока не поступало.

На прошлой неделе Минфин США уже смягчил часть ограничений, связанных с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Европа страдает от антироссийских санкций больше, чем кто бы то ни было.