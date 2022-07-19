«Мудрость и бесконечная любовь»: Александр Ширвиндт празднует 88-летие

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Президент Театра сатиры не раз отмечал — он не любит праздновать дни рождения. Но коллег, друзей и близких это не останавливает. Они с огромным трепетом хотят сказать самые теплые слова актеру.

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт отмечает 88-летие. С днем рождения своего коллегу поздравил Юрий Васильев. В беседе с «Известиями» он отметил — с президентом Московского театра сатиры знаком и дружит уже почти полвека — 46 лет.

«Без ложной скромности я могу назвать Александра Анатольевича Ширвиндта своим другом. 46 лет я знаю его, так как столько же служу в Театре сатиры. Подарив мне свою последнюю книгу, Александр Анатольевич мне очень хорошо написал: „Юрочке Васильеву, соавтору жизни, творчества и дружбы“. Я уже подготовил поздравление ко дню рождения, которое ему вручат завтра», — сказал Васильев.

В своем поздравлении Васильев отметил — за эти десятилетия было многое: и радости, и трагедии, и застолья, и, конечно, творчество. Он благодарен Ширвиндту за все, что было сделано.

«В любой момент мог к вам обратиться, за то, что мы были откровенны друг с другом. 88 — очень красивая дата. Одна восьмерка означает мудрость и терпение, а вторая — бесконечная любовь к вам», — добавил Васильев.

К слову, Александр Ширвиндт не раз в интервью заявлял — он не любитель отмечать дни рождения. Ведь на протяжении всей жизни за кулисами он то и дело становится участником праздников других. А когда наступает время самому оказаться в центре внимания, теряется.

«Поэтому вдруг оказаться в центре этой сцены, обложенным венками, и, ничего не соображая, ждать, когда выйдут, — это одна сторона. А за кулисами думаешь: „Ну, когда же это все закончится“», — поделился однажды актер в беседе с «РИА Новости».

Обычно в день рождения Ширвиндт уезжает на Валдай или дачу, где собирает самых близких. Кроме того, в свой праздник актер любит ходить на рыбалку. Но накануне стало известно о госпитализации знаменитости. Как отметил его сын Михаил Ширвиндт, с папой все в порядке. Перед рыбалкой он ежегодно проходит обследование и уже со спокойной душой едет отдыхать.

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