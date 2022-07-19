Владимир Путин посетит Главный военно-морской парад в Петербурге

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Торжество в 2022 году выпадает на 31 июля. Участие в нем примут 15 тысяч военнослужащих и около 200 судов различных классов.

Президент России Владимир Путин примет участие в Главном военно-морском параде в Северной столице. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Торжественное мероприятие ко Дню военно-морского флота в 2022 году состоится 31 июля.

«Планирует», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Иране готовились к рабочему визиту Владимира Путина.