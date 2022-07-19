Фото: www.globallookpress.com / Maxim Burlak

Звезда сериала «Сваты» никогда не раскрывала подробностей личной жизни. О проблемах вообще предпочитала молчать.

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский серьезно опечален смертью актрисы Русланы Писанки. В своем микроблоге он рассказал об удивительном характере звезды и ее о тяжелой болезни. Шоумен отметил, что несчастная никогда не раскрывала подробности о своем здоровье, стараясь лишь радовать окружающих прекрасным настроением.

«Со всеми последними событиями не было возможности следить за жизнью многих друзей, но я знал, что в феврале она потеряла сознание на сцене во время спектакля. Упав, сломала ногу. Потом была сложная операция. Руся всем говорила: „просто неудачно в танце подвернула ступню“. Но думаю, это и было начало болезни. Или уже финальный аккорд…» — признался Садальский.

Также блогер вспомнил моменты совместной работы с коллегой по цеху. Он отметил, что Руслана была очень добродушной, веселой и остроумной актрисой. Также Писанка почти не комплексовала из-за лишнего веса, но все равно постоянно пыталась избавиться от него. Садальский подчеркнул, что ему звезда нравилась всегда.

Публике Писанка запомнилась благодаря роли в «Сватах», а также она вела известную программу на федеральном канале. Как говорится в украинских СМИ, актриса умерла на 57-году жизни из-за тяжелой болезни. Звезда до последнего скрывала свой диагноз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о главной трагедии в жизни Писанки.