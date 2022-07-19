В Минобороны Украины пригрозили уничтожить Черноморский флот и вернуть Крым

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ВСУ не решались вступать в отрытый бой с Вооруженными силами РФ, потому что не имели подходящего оружия. Словесной агрессии от этого, правда, меньше не стало.

В Минобороны Украины заявили о намерении «уничтожить» Черноморский флот России с помощью западного оружия и «отвоевать» Крым. Об этом сообщил заместитель министра ведомства Владимир Гаврилов.

По его словам, процесс «очищения» Черного моря наступил после того, как российские войска оставили остров Змеиный. Пока украинские националисты, по мнению Гаврилова, не решались вступать в открытый бой, потому что не имели необходимого оружия.

В том числе офицер заявил, что Киев ведет переговоры с западными государствами о возможности использования поставленного ими оружия для атаки по Крыму. Он отметил, что украинскому правительству нужно принять верное решение о захвате полуострова мирным или военным путем.

«Россия должна оставить Крым, если хочет остаться страной», — сказал он в интервью The Times.

На подобные провокационные заявления в Москве уже давно не реагируют. Властям Незалежной неоднократно напоминали, что Крым вошел в состав РФ на абсолютно законных основаниях. Проголосовали за присоединение в рамках референдума почти 100% жителей полуострова. Что же касается Черноморского флота — то подобные агрессивные высказывания не новость для Кремля.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинские боевики попытались лишить Крым питьевой воды, нанеся удары по ГЭС в Новой Каховке.