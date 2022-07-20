Свет мой, зеркальце: какие болезни можно определить по лицу

Фото: www.globallookpress.com / Arkadius Kozera / imageBROKER.com

Каждый человек должен обращать внимание на различные изменения на лице, ведь они могут подсказать, что необходимо организму.

Лицо является важнейшим индикатором здоровья. Знающий человек может определить по лицу возможные проблемы в организме даже без похода к врачу. Такими мыслями поделился врач мануальной, физио- и рефлексо-терапии, массажист Владимир Эни-Олорунда.

По словам врача, чем раньше будет обнаружено заболевание, тем выше шансы на успешное лечение. Поэтому необходимо внимательно присматриваться к своей внешности и обращать внимание на появляющиеся изменения.

В первую очередь надо обратить внимание на глаза. Желтизна на белках во многих случаях говорит о заболеваниях печени, желчного пузыря и камнях в мочевыделительной системе. Покраснения глаз говорят о конъюнктивите, усталости и нехватке сна. Об этом врач рассказал в беседе с МедикФорум.

Также необходимо брать в расчет коричневатые пятна гиперфункции щитовидки, которые проявляются на щеках. Подобное изменения говорят о гормональных нарушениях. Если пятна становятся более яркими при воздействии солнца, то нужно сходить на консультацию к эндокринологу.

Румянец на щеках — признак купероза, аллергии, также щеки могут краснеть при повышенном давлении.

Губы - еще один из важный индикатор при определении заболеваний. Если они часто трескаются в уголках, это свидетельствует о дефиците железа и витаминов группы В. Часто это симптом ослабленного иммунитета, который нуждается в поддержке. Если «заеды» не проходят в течение 14 дней, нужно обратиться к врачу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что неправильный прикус приводит к выпаданию зубов.