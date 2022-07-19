День Панкратия и Кирилла: почему 22 июля прозвали Ягодником

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В деревнях 22 июля начинали собирать первые огурцы, а по ночному небу определяли погоду на ближайший месяц.

В православном календаре 22 июля отмечается день памяти священномучеников Панкратия и Кирилла. Тогда же в народе празднуется Черничный день или Ягодник.

Священномученик Панкратий

Согласно преданиям, Панкратий жил во времена Иисуса Христа и был родом из Антиохии. Его отец был близок с учениками Спасителя. После смерти родителей Панкратий оставил мирскую жизнь и стал отшельником в Понтийских горах. Много лет он провел в пещере в молитвах и глубоком духовном размышлении. Там он встретил апостола Петра, который забрал его с собой в Антиохию, а затем в Киликию.

Вместе с апостолом Павлом Панкратия рукоположили в епископы Тавромении на Сицилии. В течение месяца святитель Панкратий построил в Тавромении храм, где совершал богослужения и трудился над христианским просвещением народа. Число верующих росло с каждым днем, и практически все жители Тавромении и соседних городов за время его епископства приняли христианство.

Много лет Панкратий стоял во главе общины, пока на него не напали язычники и не забили до смерти камнями. Мощи Панкратия покоятся в расположенном в Риме храме, названным именем священномученика.

Святой Кирилл

Святой Кирилл жил в III веке при императоре Диоклетиане и его соправителе Максимилиане. Это было время жестоких гонений и преследований христиан. Кирилл тоже подвергся гонениям за свою веру. От него требовали отречения от Христа, но он воспротивился и за это был брошен в темницу. После долгих пыток его велели сжечь. По преданиям, пламя не смогло причинить вреда Кириллу. Увидев это, многие из тех, кто пытал его, обратились в христианство. И даже сам император был удивлен и велел освободить Кирилла.

Тогда святой отправился в Иерусалим, чтобы поддержать дух проживавших там христиан, но по дороге задержался на острове Крит. Там он стал служителем в церкви и был рукоположен епископом Гортины. Долгие годы он проповедовал и обратил многих язычников в христианскую веру.

Позднее именно за это его приговорили к казни.

22 июля — Ягодник или Черничный день

В народе день священномучеников Панкратия и Кирилла прозвали Ягодником или Черничным днем, а связано это с тем, что в лесах к 22 июля поспевает черника. На Руси чернику считали одной из самых целебных ягод, существовала поговорка «Ягода-черника уведет от живота лихо». Также до сих пор считается что эта ягода полезна для зрения и профилактики ревматизма.

По чернике предсказывали погоду зимой, считалось, что если ягод в лесу много, то зима будет холодной. А если к 22 июля не успела созреть черника — грядет холодная осень.

Также 22 июля начинают созревать огурцы. Чтобы урожай был богатый, первый сорванный овощ хозяйки 22 июля в тайне от всех закапывали в самый потайной угол огорода, чтобы его не нашли ни животные, ни человек, и обильно полить квасом или молоком. Иначе год будет беден на огуречный урожай. Первым плоды праздничного урожая пробовал самый юный член семьи.

Что нельзя делать 22 июля

В этот день не стоит работать и начинать новые дела — они не зададутся.

Нельзя отказывать в помощи другим людям — не получишь потом подмоги, когда сам окажешься в беде.

Год будет неудачным, если 22 июля сквернословить.

Ругаться с родными — кликать себе скорую болезнь или даже смерть.

Что можно делать в Ягодник

Праздник Панкратия и Кирилла должен пройти тихо, спокойно, без ссор, тогда и добрые отношения сохранятся до конца года.

22 июля для переезда — на новом месте жизнь будет в радость.

Женщинам советуют уделить время себе. Наводя красоту 22 июля, девушка и отдохнет, и порадует окружающих.

Хорошо собирать чернику. Ее можно есть свежей, а также печь пироги и варить варенье. Говорят, в этот день ягода набирается целебной силой.

Народные приметы 22 июля