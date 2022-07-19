Оперного певца Чельдиева осудили на 10 лет за призывы к антиковидным акциям

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Суд частично удовлетворил просьбу гособвинения, которое требовало для знаменитости 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ростовский областной суд приговорил к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима оперного певца Вадима Чельдиева за призывы к несогласованным митингам в Северной Осетии в апреле 2020 года.

Гособвинение просило 11 лет лишения свободы. Защита певца уже выразила желание обжаловать решение суда. Они намерены добиться полного оправдания знаменитости.

Несколько лет назад во Владикавказе прошел несогласованный с властями митинг. В нем приняли участие около двух тысяч человек. Пришедшие люди требовали отмены режима самоизоляции, чтобы свободно перемещаться. Они не поверили в опасность коронавируса. Тогда на митинге пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов.

Выйти на митинг заранее призывал Чельдиев. Он в социальной сети разместил две видеозаписи о надуманности принимаемых официальными властями Северной Осетии мер по защите населения от коронавируса. Ленинский суд Владикавказа арестовал певца. Его оштрафовали на 75 тысяч рублей. В мае 2020 года в отношении него возбудили уголовное дело.

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