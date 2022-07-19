Ушла любовь всей жизни: вдова Ярцева разрыдалась на его похоронах

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Церемония прощания с легендарным тренером проходит в манеже «Спартака».

Вдова Георгия Ярцева Людмила не вынесла мук утраты и разрыдалась над гробом покойного супруга. Даже в движениях рук и головы женщина видно, как ей невыносимо больно от потери любимого супруга.

Церемония прощания с легендарным футболистом и наставником проходит в академии футбольного клуба «Спартак». Вознести дань уважения тренеру и возложить к его ногам красно-белые цветы пришли члены команды, друзья и поклонники. Также панихиду посетили бывший наставник сборной России Борис Игнатьев и главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

Любовь Ярцева выступила с речью и трогательно поблагодарила всех пришедших.

«Хочу поблагодарить всех, кто сегодня пришел, поблагодарить руководство „Спартака“, болельщиков. Мы даже не ожидали, что будет такая искренняя и настоящая церемония. Мы очень вам благодарны, что вы все с нами», — с дрожью в голосе сказала супруга покойного тренера.

Георгий Ярцев ушел из жизни в возрасте 74 лет. Он умер в своем доме в Москве.

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