Диетолог назвала пять основных причин резкого набора веса

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Человеку необходимо правильно питаться и подбирать рацион так, чтобы насыщать свой организм всеми необходимыми полезными веществами.

Многие люди сталкиваются с проблемой лишнего веса. Особенно, когда человек прикладывает усилия для его сброса, а жирок все равно не уходит. Подобное явление имеет куда более глубокий смысл, необходимо понять, что требуется организму. Диетолог Екатерина Ященко рассказала о пяти самых распространенных причинах стремительного набора веса.

«Одна из возможных причин — однообразное и скудное питание. Недостаток качественной еды может привести как к снижению, так и к набору веса. Скудное питание не приносит удовольствия в процессе еды и качественного насыщения, поэтому вы можете чаще переедать», — рассказывает врач.

Второй причиной является элементарная нехватка сна. Человек может сколько угодно правильно питаться, заниматься спортом, но при этом регулярно недосыпать.

Третья проблема заключается в нарушениях работы щитовидки. Она играет огромную роль в работе всего организма. Она контролирует гормональный фон и обмен веществ. Если нарушен метаболизм, то будет набор веса.

Четвертая причина — стресс. Он повинен в частом наборе лишнего веса. Все дело в уровне кортизола, который поднимается при стрессе. Кортизол провоцирует скачки глюкозы и инсулина. Итог — постоянное желание есть. Человек не может насытиться, рассказала врач в беседе с МедикФорум.

И заключительной, пятой причиной является недостаточное потребление жидкости. Многие люди не придают серьезного значения и игнорируют его. Однако вода тоже способна давать чувство насыщения и сдерживать чрезмерный аппетит. При нехватке воды в организм будет ее накапливать и задерживать, что как результат вызовет отеки и увеличение объемов тела.

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