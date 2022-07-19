Женщина с непростой судьбой: главная трагедия в жизни Писанки

Фото: www.globallookpress.com / Maxim Burlak

Самая узнаваемая внешняя особенность актрисы — ее крупное телосложение. Страсть к сладостям у нее развилась еще в детстве.

Актриса и телеведущая Руслана Писанка, запомнившаяся публике по роли в сериале «Сваты», скончалась на 57-м году жизни. Как сообщили украинские СМИ, звезда страдала от тяжелой болезни, но до конца скрывала информацию о своем загадочном недуге. Однако медики так и не смогли спасти артистку.

«Руся практически никому не говорила о своей войне. Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала», — рассказывали ее близкие.

Непростая роль

Настоящая фамилия Русланы — Писанко. От известной отличается всего на одну букву. Руслана родилась в киевской семье интеллигентов. Ее мама всю жизнь работала связистом в одном из проектных институтов, а папа занимал должность оператора документального кино.

Самая узнаваемая внешняя особенность актрисы — ее крупное телосложение. Лишний вес у Писанки появился еще с детства. Отец часто ездил в командировки и при возвращении всегда приносил целые пакеты сладостей. Именно это и привило девочке любовь к высококалорийной еде.

Несмотря на лишние килограммы, в детстве артистка была невероятно активным ребенком. Маленькая звезда посещала различные кружки, ходила в музыкальную школу и прилежно училась. Кроме того, ни один школьный утренник не проходил без маленькой Писанки, девочка обожала петь и танцевать на сцене.

После школы юная Руслана незамедлительно отправилась в Москву. Ее целью было поступление в театральный институт имени Бориса Щукина. Однако вступительные экзамены в «щуку» девушка провалила. Члены приемной комиссии посчитали ее слишком толстой и отправили сбрасывать целых 20 килограммов. Эта неудача расстроила Писанку, но не сломала. Она уехала на родину и поступила в Киевский институт культуры на режиссера телевидения, передает 24СМИ.

Уже во время учебы будущая звезда показала свой талант. Тогда ее начали приглашать сниматься в кино. Девушка смогла дебютировать в таких картинах, как: «Несколько любовных историй», «Трамвай удачи», «Черная рада», «Огнем и мечом».

Всю жизнь артистка страдала из-за лишнего веса, лишь на одной из телевизионных передач, основанной на соревновательном похудении, ей удалось сбросить 42 килограмма. Для звезды это оказалась поистине масштабная цифра. Последнее время Писанка жила в Германии. Как раз там она проходила лечение от тяжелого заболевания. Руслана рассказывала, как трудно ей было поддерживать форму.

«Приходилось бить себя по рукам. Все их колбаски, сосиски, пиво я попробовала. Быть в Германии и не съесть сосиску — меня не поймут. Но немецкие порции настолько огромные, что их не смогла осилить даже мужская часть нашей компании. Я в такие моменты обходилась супчиком. А после рыбы с салатом прошла более 15 тысяч шагов», — приводит ее слова StarHit.ru.

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