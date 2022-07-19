Давно не на Украине: названо реальное местонахождение жены Зеленского

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Супруга украинского президента нечасто появляется в медиапространстве. Но заниматься политическими делами все же считает необходимостью.

С начала специальной военной операции по защите Донбасса то и дело появляются слухи о том, что супруга Владимира Зеленского уехала из Украины. Украинский лидер все опровергал, однако теперь подтвердил — его супруга Елена действительно покинула страну и улетела в Америку.

Как отметила первая леди Украины в социальной сети, она отправилась за океан по личному приглашению Джилл Байден — супруги президента Джо Байдена. Кроме того, она уже встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Агентства США по международному развитию Самантой Пауэр.

Жена Зеленского уехала в США. Фото: Instagram* / olenazelenska_official

К слову, супруга украинского президента нечасто появляется в медиапространстве, однако вместе с мужем старается вести политические дела. Так, в середине мая Зеленская провела видеоконференцию с польской первой леди — Агатой Корнхаузер-Дудой, литовской — Дианой Науседене и французской — Брижит Макрон. Как и за президентом Украины, жизнью первой леди страны также интересуются поклонники. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в марте женщину, сильно похожую на Елену Зеленскую, видели в Ницце.

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