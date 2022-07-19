МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона*

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Общественный деятель является главным фигурантом сразу нескольких уголовных дел.

МВД России объявило в розыск журналиста из Украины Дмитрия Гордона*. Информация об этом появилась базе на официальном сайте ведомства.

Согласно карточке-досье, Дмитрий Гордон разыскивается в рамках уголовного дела. На текущий момент он обвиняется сразу в нескольких нарушениях — публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, возбуждение ненависти по признакам национальности, а также публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в розыск был объявлен журналист Евгений Киселев*. Он вместе Матвеем Ганапольским* был включен в список физлиц-иноагентов.

* — внесен Минюстом РФ в перечень физлиц, выполняющих функции иностранного агента.