Церемония прощания с Георгием Ярцевым проходит в «Спартаке»

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

Заслуженный тренер России скончался на 75-м году жизни.

В академии футбольного клуба «Спартак» проходит церемония прощания с легендарным тренером Георгием Ярцевым. Первыми вознести дань уважения культовой персоне футбола пришли футболисты «Спартака». Спортсмены возложили к ногам Ярцева розы символичных цветов — красного и белого.

Следом за футболистами пришли проститься с Георгием Ярцевым поклонники. Красно-белых цветов было настолько много, что ими устлали несколько столов рядом с гробом.

Кроме того, пришли проводить Георгия Ярцева в последний путь и коллеги: бывший тренер сборной Борис Игнатьев и нынешний, Гильермо Абаскаль.

После прощальной церемонии в храме Воскресения Христова в Сокольниках пройдет отпевание, а после Георгия Ярцева похоронят на Троекуровском кладбище.

Бывший главный тренер сборной России Георгий Ярцев умер в возрасте 74 лет. Известно, что он ушел из жизни дома в Москве, окруженный членами семьи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в «Спартаке» простились с футболистом Александром Козловым. Талантливый спортсмен скоропостижно скончался прямо на тренировке.