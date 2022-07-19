Российским пенсионерам проиндексируют выплаты с 1 августа

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Изменения коснутся 7,3 миллиона граждан пенсионного возраста.

В России с 1 августа проиндексируют пенсии. Так, у работающих пенсионеров, которые получают дополнительные баллы за страховые отчисления, пенсия вырастет на 314,07 рубля. Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, или инвалиды первой группы могут рассчитывать на прибавку к страховой пенсии. Сумма будет зависеть от количества начисленных пенсионных баллов.

«Это означает, что тем, кто закончил трудовую деятельность в прошлом году, пенсию проиндексируют, а тем, кто раньше, — уже нет. Доначислят не более трех пенсионных баллов», — уточнила партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева в беседе с «Известиями».

Военным пенсионерам перерасчет произведут наряду с неработающими. Кроме того, до 1 октября 2022 года дополнительную надбавку на 19,5% произведут бывшим сотрудникам ОВД. С 1 октября 2022 года ветеранов Великой Отечественной войны повысятся на 15,5%. Также для военный в отставке денежное пособие вырастет на 4%.

Изменения коснутся 7,3 миллионов граждан пенсионного возраста. Индексировать пенсии будут автоматически. Ходить в Пенсионный фонд и писать заявления не надо.

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