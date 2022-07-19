Советская группа «На-На» вернется на сцену в золотом составе

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Участники поддерживали связь все эти годы и решили собраться для исполнения самых популярных хитов.

Золотой состав музыкальной группы «На-На» появится на юбилее одного из участников Владимира Левкина. Мероприятие состоится в сентябре этого года, на шоу также пригласили и других исполнителей 90-х.

«Мы поддерживали отношения все эти годы, но ни разу не собирались так, чтобы исполнить старые хиты, вернуться в то время, когда были молоды, счастливы и подпевали „Упала шляпа“. Позвал я и остальных участников группы разных лет, и нашего продюсера-создателя — Бари Алибасова. Тот признался, что у него есть свои идеи для концерта, поэтому, возможно, будут неожиданности», — приводит слова Левкина StarHit.ru.

Помимо него, в состав группы входят также музыканты Валерий Юрин, Александр Запорожец и Павел Соколов. В том числе на празднике будут выступать и коллеги по цеху, например Марина Хлебникова, Юта, Игорь Корнилов и Александр Скрип.

Напомним, что группа «На-На» была основана в 1989 году продюсером Бари Алибасовым. Первыми солистами были Левкин, Юрин и Соколов, а самые популярные хиты состава — «Фаина», «Нанайка» и «Шляпа».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алибасов не смог сосчитать всех своих детей и назвал их чуркообразными.