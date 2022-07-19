Он существует? В сети нашли тайного мужа тренера Этери Тутберидзе

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Как оказалось, в 90-х Тутберидзе вышла замуж за своего партнера по танцам на льду.

Пользователи Сети раскрыли личность мужа тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, от которого она родила дочь Диану. Как оказалось, мужем Тутберидзе был ее партнер по ледовому шоу.

Любопытные интернет-сыщики отыскали сертификат о заключении брака Этери Тутберидзе. Согласно документу на сайте, 5 декабря 1995 года юная Этери вышла замуж за Николая Аптера — они выступали вместе на шоу около четырех лет. Фамилию мужа фигуристка брать не стала. Информацию об этом бракосочетании сообщило издание Sports.ru.

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Насколько известно, Николай Аптер после ледовых шоу остался в США тренировать новое поколение фигуристов, а Этери Тутберидзе вернулась в Россию. Интересно, что женились они в штате Невада — там же, где недавно вышла замуж их дочь Диана.

Вообще, Этери Тутберидзе обычно не любит говорить о личной жизни, а когда дело доходит до вопросов об отце Дианы — отказывается от любых комментариев. Однако недавно Диана поделилась совместной фотографией с папой (но никаких деталей его личности раскрывать не стала).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о комментарии Этери Тутберидзе на тему перехода ее дочери в сборную США.