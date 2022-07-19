Больше не Ауг: звезда сериала «Екатерина» сменила фамилию из-за хейта

Юлия Ауг сменила фамилию на Клеттенберг после возвращения в РФ

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Старая фамилия знаменитости созвучна с австрийской винтовкой Steyr AUG.

Актриса Юлия Ауг изменила свою короткую фамилию на Клеттенберг. Недавно артистка вернулась в Россию из Эстонии, куда уехала после начала специальной военной операции. Однако на родине звезда оказалась у разбитого корыта — все театры разорвали с ней связи. Без работы знаменитость осталась из-за ранних высказываний против действий ВС РФ на Украине.

Еще в 2014 году актриса раскритиковала воссоединение России с Крымом, за что многие россияне отвернулись от нее. Теперь ситуация усугубилась и даже возвращение в Москву не убедило поклонников в искренности артистки.

Общественность уверена, что Юлия отказалась от старой фамилии из-за хейта. Это же отметил публицист Михаил Шахназаров. По его мнению, звезда стесняется родной фамилии из-за созвучия с австрийской винтовкой Steyr AUG.

«А чего Ауг фамилию сменила? Название винтовки актрису скомпрометировало или Клеттенберг — это подпольный псевдоним?» — с иронией отметил он в своем Telegram-канале.

Юлия далеко не первая артистка, которую раскритиковал Шахназаров. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как он назвал телеведущую Ксению Собчак необразованной из-за критики религии.