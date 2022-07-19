Cumhuriet: США теряют влияние на Ближнем Востоке после визита Байдена в регион

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Журналисты считают, что высказывания Байдена имеют «империалистический характер».

Соединенные Штаты Америки утрачивают влияние на Ближнем Востоке. Об этом пишет турецкое издание Cumhuriyet.

Президент США в минувшую субботу завершил четырехдневный визит на Ближний Восток. Поезда произошла на фоне слов американского лидера о том, что Вашингтон планирует сохранять активность на Ближнем Востоке, чтобы там не образовался вакууи, который бы заполнили Россия и Китай.

Такие слова Байдена прозвучали в контексте формирования арабо-израильского союза против Ирана на фоне ослабления США на Ближнем Востоке. Однако Байден не учел, что отношения Китая и России с арабскими странами и Израилем развиваются, пишет RT.

Издание отмечает «империалистический» характер заявления Байдена, на которое от Китая последовал ответ с акцентом на «уважении к суверенитету».

«На Ближнем Востоке нет „вакуума“, хозяева Ближнего Востока — народы, проживающие на его территории», — отметил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь

Авторы материала пишут, что на Ближнем Востоке нет вакуума, но есть переизбыток «империализма» США. Тем не менее он не вечен, ослабление американской гегемонии США обеспечивает распад «американского Ближнего Востока». Кроме того, новый «многополярный мир» помогает проведению странами Ближнего Востока внешней политики, считает автор материала.

Как ранее писал 5-tv.ru, зрители телеканала Fox News оценили визит Джо Байдена в рамках своего ближневосточного турне в Королевство Саудовской Аравии. Подводя итоги встречи с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, они назвали американского лидера клоуном и глупцом, который только позорит Америку.