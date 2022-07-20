Уникальная экспедиция: детей отвезли на Северный полюс

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Для мальчишек и девчонок эта поездка — уникальный шанс отправиться на самый край Земли.

Незабываемое приключение, но со всеми мерами безопасности, пережили российские школьники. Победителей конкурсов и олимпиад отправили покорять Северный полюс. Вместе с ними в экспедицию на ледоколе отправилась корреспондент «Известий» Анастасия Платонова.

60 самых талантливых ребят со всей страны. Победители всероссийских конкурсов и олимпиад. Лучшие из лучших. Они уже покорили вершины науки, а теперь стали покорителями самой крайней точки планеты — Северного полюса.

К вершине Земли ребят вез один из крупнейших ледоколов мира «Пятьдесят лет победы». Такой глыбе нипочем лед толщиной до трех метров. Мощная, практически неуязвимая машина, в сердце которой два атомных реактора. Им достаточно работать в половину мощности, чтобы разогнать судно до 18 узлов. Это около тридцати пяти километров в час.

«Ты сразу такой маленький по сравнению с этим огромным ледоколом, видишь из иллюминатора эту линию горизонта, ты понимаешь: вот оно — самое невероятное путешествие в твоей жизни. Оно уже началось», — поделилась участница экспедиции Анна Конырева.

Путь из Мурманска до Полюса по водам Баренцева моря и Северного Ледовитого океана. Остановка на пути — архипелаг Земля Франца-Иосифа. Здесь находится одна из крупнейших в полярных широтах стоянок морских птиц.

Чтобы поймать открыточный кадр, достаточно просто выглянуть в иллюминатор или подняться на палубу. Вот она — наглядная наука без скучных учебников.

Моряки никогда не говорят, что корабль плывет. Он идет — и на атомном ледоколе это ощущается в полном смысле слова. Лед становится толще, реакторы набирают мощность. Значит, заветная точка, где сходятся все меридианы совсем близко.

«Это нечто, напоминающее эффект обзора у космонавтов. Когда космонавт на орбитальной станции, смотрит на нашу Землю и думает: Боже, какая она маленькая», — рассказала школьница Полина.

«Ледокол знаний» — еще и уникальная просветительская экспедиция. В пути ребят ждали мастер-классы, дебаты и мозговые штурмы. И хотя самому старшему исследователю всего 16, они ищут решения проблем взрослой — фундаментальной — науки.

Как создать инфраструктуру в суровых природных условиях? Как Арктика поможет остановить глобальное потепление? И что нужно, чтобы сохранить культуру малых северных народов? Отвечать на эти вопросы им предстоит уже на суше. Но зато теперь они — в числе всего 16 тысяч жителей планеты, которым однажды уже покорился бескрайний север.