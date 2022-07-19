Помоют, постирают и накормят: в Донбасс приехал уникальный поезд-баня

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Уникальный состав появился еще в русско-японскую войну, но актуален и в нынешнее время.

Особенно важна сейчас поддержка для наших военных, которые сражаются за Донбасс на передовой. В ЛНР к солдатам и офицерам приехал настоящий спа-салон на колесах — поезд-баня, аналогов которому нет нигде в мире. Корреспонденту «Известий» Александру Морозову удалось в нем побывать.

На плацу необычные войска, это банно-прачечное подразделение группировки войск «Отважные». Больше 60 человек обеспечивают целую армию чистой формой и постельным бельем.

Впервые такие поезда — бани, появились в русско-японскую войну, курсировали они по фронтам Великой Отечественной, актуальны и сегодня. Здесь можно постирать не только форму и белье. Получить отглаженный китель и чистое полотенце, а еще побриться и постричься, здесь есть даже своя парикмахерская.

«Одна из самых популярных стрижек у нас это полубокс и некоторые просят площадку. Солдат, в каких бы он не был условиях, должен быть опрятным и подавать другим пример», — рассказал штатный парикмахер.

За один час помыться в специальных душевых могут шестьдесят бойцов. А мощности составу хватит, чтоб автономно существовать больше месяца.

«Мы можем с легкостью запитать не только себя, но и внешнего потребителя, которым может быть населенный пункт, без скромности скажу до тысячи частных домов мы можем обеспечить электроэнергией», — поделился главный энергетик поезда Сергей.

Пока военнослужащие принимают душ, их форму уже стирают.

«Максимальная загрузка до 40 килограммов в этой стиральной машине, есть разные режимы: шерсть, постельное белье, все что в армии есть, то и постирать можем. В принципе даже спальные мешки, стирается все как в домашней машинке, все одно и тоже, только объем большой. Не прихотливая, не ломается», — рассказал сержант Евгений.

В день стирают до двух тонн белья с передовой, его привозят на армейских грузовиках. После стирки: простыни и пододеяльники надо перегладить и аккуратно сложить.

«Кто-то скажет, ну что вы там, гладите стираете, не очень престижно. Но я думаю каждому, даже тому, кто в окопе, отдохнуть хочется на чистом белье, и хороших приятных простынках. Это поднимет и моральный дух и боевой», — отметил сержант Владислав.

Здесь есть и вагон-столовая, где рота солдат после всех водных процедур может поесть. Меню хоть и простое, но сытное.

Вымоют, постирают форму, накормят. На вооружении такого поезда нет ни в одной армии мира.